Manisa'da serada temizlik yapan 28 işçi hastanelik oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde, belediye bünyesindeki jeotermal kaynaklı teknolojik serada klor ve çamaşır suyu karışımlı suyla temizlik yapılması nedeniyle 28 işçi hastanelik oldu. Kusma ve bulantı şikayeti yaşayan işçiler tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa'da serada temizlik yapan 28 işçi hastanelik oldu

Şehitlioğlu Mahallesi'nde Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yaptırılan ve Kula Belediyesi bünyesinde hizmet veren jeotermal kaynaklı teknolojik sera sahasındaki 2 numaralı bölgede, iddiaya göre, saat 11.30 sıralarında klor ve çamaşır suyu karışımlı suyla temizlik yapıldı.

Bu sırada sera içerisinde çalışan işçilerden Nuriye G. (33), Sultan G. (48), Fadime E. (35), Şadiye K. (39), Fadime E. (42), Aysun M. (43) ve Arzu G. (38) kusma ve mide bulantısı meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulanslarla 7 kadın işçi Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif düzeyde kusma ve mide bulantısı şikayeti olan 21 işçi de kendi imkanlarıyla aynı hastaneye başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle toplam 28 işçi tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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