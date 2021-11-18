Manisa'da 'seri kedi katili' aranıyor

Manisa'da 20 gün içerisinde 4 kedi dört bacağı kesilmiş halde ölü bulundu.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda 29 Ekim'de ayakları kesilmiş iki kedi ölü bulundu.



Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin, diğeri yavru olan dört bacağı da kesilmiş iki kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aynı parkta dün ve bugün birer kedinin daha aynı şekilde dört bacağı kesilmiş ölü bulunması tepkileri daha da artırdı.



EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Sallıtepe'nin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayvanseverlerden de kedileri katleden kişi veya kişilere tepki geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Aynı şekilde bacakları kesilerek öldürülmüş iki kedinin daha bulunması üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürümüz ve polis ekipleriyle birlikte olay yerine gittik. İncelemelerini yaptılar. Vatandaşlarla görüştük. Maalesef bunun sonu gelmiyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

