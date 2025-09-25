Manisa'da seyir halindeki araba yandı

Manisa'da seyir halindeki bir otomobil yandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Kula ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 16 J 5758 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Araçtan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.