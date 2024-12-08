Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden H.U'nun ev ve iş yerine baskın düzenledi.



Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 71 tabanca mermisi ve 38 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

