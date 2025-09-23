Manisa'da silah ve tarihi eser operasyonu

Manisa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evden ruhsatsız tabanca, üç av tüfeği, tarihi sikkeler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Manisa'da silah ve tarihi eser operasyonu

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve JASAT ekipleri, Ö.S. (53) isimli şahsın ikametinde ruhsatsız bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 1 şarjör, 150 adet tüfek fişeği, 13 tarihi sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...