Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranda dün gece, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.

Çıkan kavgada tüfekle vurulduğu belirtilen Erkan Ildız (40) hayatını kaybetti. M.E.D. ( 45), S.T. (45) ile İ.Ö. (52) yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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