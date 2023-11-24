Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Yeni Mahalle'de Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranda dün gece, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.



Çıkan kavgada tüfekle vurulduğu belirtilen Erkan Ildız (40) hayatını kaybetti. M.E.D. ( 45), S.T. (45) ile İ.Ö. (52) yaralandı.



Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.



Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

