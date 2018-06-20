Manisa'nın Soma ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hatun Mahallesi Soma-Savaştepe karayolu İsimsiz Çeşmesi mevkisinde araçlarını park edip sohbete başlayan Fatih Yıldırım (35), Mehmet Arslan (31) ve Demokan Altın (27) ile henüz kimlik bilgileri belirlenemeyen grup arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Yıldırım, silahla yaralandı, 2 arkadaşı darbedildi. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Üç kişi oldukları belirtilen zanlılar olay yerinden kaçtı.

"NEDEN YOL KENARINA PARK ETTİNİZ?"



Arslan ve Altın'ın, jandarmaya verdiği ifadede, yanlarına yaklaşan tanımadıkları kişilerin "Aracınızı neden yol kenarında park ettiniz?" diye kendilerine saldırdığını iddia etti.



Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

