Manisa'da sokak ortasında cinayet

Manisa'da bir kişi, sokakta tartıştığı husumetlisini öldürdü.

Olay saat 14.30 sıralarında Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi 148 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen S.D. ile Fatih Uyar sokakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı.



Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken S.D., Uyar'a doğru 7 el ateş edip, kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Uyar, kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Uyar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

