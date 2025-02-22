Manisa'da sokak ortasında cinayet

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'taki evinden çıkan Rafet Ç. (40), silahlı saldırıya uğradı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Ç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.