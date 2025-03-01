Manisa'da sokak ortasında cinayet: Kan davası nedeniyle öldürülmüş

Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve iki çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktı.



Çeledir, yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çeledir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık görevlilerinin Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Polis, Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Turgutlu'da iki yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.