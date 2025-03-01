Manisa'da sokak ortasında cinayet: Kan davası nedeniyle öldürülmüş
Manisa'da işe giderken silahlı saldırıya uğrayan Rafet Çeledir'nin husumetlileri tarafından kan davası nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.
Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve iki çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktı.
Çeledir, yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çeledir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis, Çeledir'in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Turgutlu'da iki yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.
KOCAELİ’DE YAKALANDILAR
Olayın ardından soruşturmayı genişleten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyip olayı gerçekleştirenin şüpheli S.Ç. olduğunu tespit etti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ç. ile birlikte iki şüpheliyi, 25 Şubat'ta Kocaeli'de yapılan operasyonda yakaladı.
Manisa’ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. tutuklanırken iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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