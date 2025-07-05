Manisa'da "tanker ve taralları doldurun" çağrısı

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çıkabilecek orman yangınlarına mücadelede destek için üreticileri, tanker ve tarallarını dolu tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Müdürlük tarafından yapılan uyarıda, "Değerli üreticimiz, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yüksek değerlerde seyredecek olması ve Manisa'da orman yangınlarına mücadelede destek için imkanı olan tüm üreticilerimizin su tankeri ve tarallarını dolu tutmaları, önem arz etmektedir." denildi.



Ayrıca, ateş ya da duman fark eden vatandaşların gecikmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.