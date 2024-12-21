Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.



Aramalarda, tarihi eser niteliğinde 339 metal sikke, 2 küpe, profesyonel koleksiyoner büyüteci ve minyatür mikroskop bulundu.



Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.