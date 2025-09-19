Manisa'da terör örgütü DAEŞ'e operasyon

Manisa merkezli üç ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere terör propagandası yaptıkları ve kendilerini DAEŞ mensubu olarak tanımladıkları belirlenen E.Y, M.E.İ, B.A. ile Suriye uyruklu A.Y, gözaltına alındı.

"İZMİR SALDIRISI İLE BAĞLANTILILAR" İDDİASI

Şüphelilerin, 8 Eylül 2025'te İzmir'de bir polis merkezi amirliğine düzenlenen silahlı saldırının failini övdükleri öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis merkezine 8 Eylül sabahı silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda iki polis şehit olmuştu.

Saldırının ardından yaralı ele geçirilen 16 yaşındaki saldırgan tutuklanmıştı.