Manisa'da ters yön faciası: 2 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Gölmarmara Karayolu üzerinde ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) idaresindeki araç, karşı yönden kendi şeridinde giden D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.'nın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

