Manisa'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Mustafa Vurucu'nun otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde Yusuf Duman idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada bir araçta yangın çıkarken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 CAN KAYBI

Yapılan incelemede sürücülerden Yusuf Duman ve yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

