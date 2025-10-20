Manisa'da trafik kazası: Bir ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde Serkan Yüksel'in kullandığı motosiklet devrildi. Kazada Yüksel yaşamını yitirdi.
Serkan Yüksel'in (48) kullandığı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yüksel'in cansız bedeni, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Manisa Salihli