Manisa'da trafik kazası: Bir ölü

Serkan Yüksel'in (48) kullandığı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yüksel'in cansız bedeni, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.