Manisa'da trafik kazası: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandı

Faruk Aydın (64) idaresindeki otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, S.B. (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler Aydın ve S.B. ile M.K. (60) yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.