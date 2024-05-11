Manisa'da trafik kazası: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandı

Faruk Aydın (64) idaresindeki otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, S.B. (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Aydın ve S.B. ile M.K. (60) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...