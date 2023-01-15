Manisa'da uçuruma yuvarlanan asteğmen öldü

Manisa'da Asteğmen Ahmet Necat Köse'nin (35) kullandığı otomobil, Spil Dağı Varyant kısmında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.



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Asteğmen Köse'nin cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Köse'nin, Manisa Merkez 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.