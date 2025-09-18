Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli S.D. (49), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, ‘ veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında ilçede çalışma başlattı.

Ekipler Barış Mahallesi'ndeki adrese dün operasyon düzenledi. S.D.'nin evinde yapılan aramada 4 bin 191 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklandı.

