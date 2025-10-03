Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 17 bin sentetik ecza ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Soma ilçesinde durdurulan bir araçta ve depo olarak kullanılan bir ikamette yapılan aramalarda 300 kutu halinde toplam 17 bin 89 adet sentetik ecza bulundu.

Operasyon kapsamında E.K. (36) ve M.K. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

