Manisa'da uyuşturucu operasyonu: İki tutuklama

Manisa'da Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Sobran Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar sonrası çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenledi. Aramalarda 13,7 gram metamfetamin, 4,2 gram kubar esrar, 28 sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ucu açılmış tabanca ile şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A. (27), gözaltına alındı.

T.A. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

