Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Mahallesinde A.S. (35/E) ve S.A.(20/K) isimli şüphelilerin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde sattığı istihbari bilgisi elde edilmesi üzerine, 26 Nisan Cumartesi günü yapılan ev aramasında evde bulunan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada; 152,6 gram Bonzai, 2 adet cep telefonu, bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.(20/K), M.K. (23/E), L.G. (37/E) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. A.S. (35/E) ve S.İ. (24/K) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.