Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Manisa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda dört kişi tutuklandı.

'da tacirlerine yönelik operasyonda dört kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 30 bin 839 sentetik ecza hapı ele geçirildi, E.A. (38), M.E. (36) ve S.K. (29) gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantısı olduğu tespit edilen E.Ç. (40) de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

