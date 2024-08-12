Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi'nde, 69 yaşındaki Muzaffer Şen'in, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.
Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, zanlıyı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Şen, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şen ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.
Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, olayı kınadı.
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