Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, yavru kedilerin mutfağına girip çıktığını defalarca engellemeye çalıştığını, olay günü sinirlerine hakim olamayarak kedileri öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı - 1 Muzaffer Şen

'nın Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi'nde, 69 yaşındaki Muzaffer Şen'in, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

Adrese giden ekipler, 3 yavrusunun öldüğünü belirledi, zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şen, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şen ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.

Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, olayı kınadı.

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