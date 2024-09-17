Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da vahşet: Bacakları kesilmiş kedi bulundu

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Veteriner incelemesinde, kedinin 4 bacağının kesici aletle eklem yerlerinden kesildiği belirlendi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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