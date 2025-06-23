Manisa'da vahşet: Kızını boğdu, cesedin bulunduğu odayı kilitledi

İddiaya göre, üç çocuk annesi Rabia B., zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre B. ile yine tartıştı.

CESEDİN BULUNDUĞU ODAYI KİLİTLEDİ

Rabia B., olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi.

Eve gelen diğer iki kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

18 SAAT SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Rabia B., dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Cemre B.'nin öldüğü belirlendi.

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.