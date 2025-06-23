Manisa'da vahşet: Kızını boğdu, cesedin bulunduğu odayı kilitledi
Manisa'da Rabia B. isimli kadın, tartıştığı kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü. Kızının cesedinin bulunduğu odanın kapısını kilitleyen anne, 18 saat sonra kendini ihbar etti.
Manisa'da bir kişi kızını boğarak öldürdü.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Akhisar'daki bir apartman dairesinde meydana geldi.
İddiaya göre, üç çocuk annesi Rabia B., zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre B. ile yine tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia B., kızını boğarak öldürdü.
CESEDİN BULUNDUĞU ODAYI KİLİTLEDİ
Rabia B., olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi.
Eve gelen diğer iki kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.
18 SAAT SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ
Rabia B., dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Cemre B.'nin öldüğü belirlendi.
Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.
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