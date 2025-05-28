Manisa'da vahşet: Sokak kedisini pompalı tüfekle öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında kedi katliamı yaşandı.

İddiaya göre, sokakta yaşayan bir kedi, N.T.'nin (69) evinin önüne gitti. N.T., kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

N.T., "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Çevredekiler kedinin uzun süredir mahallede beslendiğini söyleyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan N.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.