Manisa'da yangın paniği: Beş kişi hastaneye kaldırıldı
11.01.2026 11:49
AA
Manisa'da bir internet kafede başlayan yangın, eve sıçradı. Yangında dumandan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.
Olay Şehzadeler ilçesinde meydana geldi.
1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki internet kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede iş yerinin üst katındaki eve sıçradı.
BEŞ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen apartmandaki beş kişi, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Söndürülen yangın nedeniyle internet kafe kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.