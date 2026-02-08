Manisa'da yaşlı adam dağ evinde ölü bulundu
08.02.2026 09:07
Son Güncelleme: 08.02.2026 09:07
Manisa'da 67 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Manisa'nın Kula ilçesinde 67 yaşındaki bir şahıs, dağ evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Çakan, ikametinin yakınlarındaki dağ evinde ölü olarak bulundu.
Çakan'ı asılı halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemelerin ardından Çakan'ın cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.