Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Manisa Turgutlu'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolunun Avşar Mahallesi mevkisinde, Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki 20 EC 006 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden İsmail Daban (35) yönetimindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonet çarpıştı.

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı - 1

Çarpışmanın ardından otobüs, yoldan çıkıp önce elektrik direğine sonrasında da meyve bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. Kamyonet de kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Mürşide Daban (5), Fatma Daban (3) ve yolcu otobüsünde bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç yaralandı.

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı - 2

Otobüste sıkışan sürücü Murat Erdem Çatal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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