Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs yakalandı

İŞLETME FAALİYETTEN MENEDİLDİ



Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine ilgili işletmenin faaliyetten menedildiğini, işletme ve işletme çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığı hatırlatılırken şu ifadelere yer verildi:

“Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlına ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten men edilmiştir. 5996 Sayılı Kanın kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntülere konu olan işletmenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

KONYA'DA DA BENZER ÖRNEK YAŞANMIŞTI

Bir benzer örnekte Konya'da yaşanmış, süt toplama merkezindeki kazan içinde iç çamaşırlarıyla yıkanma görüntüleri ortaya çıktıktan sonra tepki toplayan kişi tutuklanmıştı.

Sanık, yargılandığı davadan beraat ettikten sonra da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü 70 kişiden şikayetçi olmuştu.