Manisa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle yolda bekleyen araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu bir kaza daha meydana geldi.



Kazalarda, diğer araçlarda bulunan F.Y. ve K.M.Ç. ile 10 yaşındaki A.Y. 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar’daki hastanelere sevk edildi.



Kazayla ilgili incelemeler devam ederken yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.