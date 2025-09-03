Manisa’da zincirleme trafik kazası: 4'ü çocuk, 6 yaralı

Turgutlu-Manisa yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Manisa yönüne giden kamyon, önündeki Mehmet Aktaş (45) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da önündeki TIR'a arkadan çarptı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Aktaş ile yanındaki Besime Aktaş (44), Sümeyye Aktaş (16), Semanur Aktaş (15), Zeynep Aktaş (12) ve Bedirhan Aktaş (8) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ



İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TIR ve kamyon sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kaza nedeniyle yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgede tek şeritten verilen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.