Manisa'da feci kaza: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan baba ve 3 çocuğunu uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.