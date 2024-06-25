Manisa'daki 4.8'lik depremin ürkütücü sesi kaydedildi! Sarsıntı büyük bir ses ile başlıyor

Gece yarısı 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen depremin korkunç sesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'daki 4.8'lik depremin ürkütücü sesi kaydedildi! Sarsıntı büyük bir ses ile başlıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da 'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi.

SARSINTI BÜYÜK BİR SESLE BAŞLIYOR

Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti.

Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.

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