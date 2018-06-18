Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan selde kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in (4) bulunması için yürütülen çalışmalara jandarma, itfaiye, AFAD ve İzmir'den gelen arama kurtarma ekipleri ile Manisa Arama Kurtarma Derneği görevlileri katıldı.



Yaklaşık 15 kilometrelik alanda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 100 kişiye çıkarılan ekiplerin yanı sıra çocuğun yakınları ve vatandaşlar da destek verdi.

Dere yatağında 5 ayrı noktada faaliyet sürdüren ekiplerin çalışmasında jandarmanın arama kurtarma köpeği de kullanıldı.



Dere yatağının bazı bölgelerde genişlemesi, alanın balçık olması ve selin getirdiği çalılıklar arama çalışmalarını zorlaştırdı. Ellerinde uzun sopa ve dallarla biriken çalılıklar altında arama yapan ekipler, bölgedeki balçığı elleriyle temizledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, küçük çocuğun ansız bedenini kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında buldu.

Yürütülen arama çalışmalarını kayıp 4 yaşındaki Özdemir'in dedesi Kemal Eryıldırım da yakından takip etti.



Torununun bir an önce bulunmasını istediklerini belirten Eryıldırım, "Anne hastaneden çıktı, şu anda evinde. Hem annenin hem de babanın psikolojisi bozuk. Bu durum beni çok üzdü. Arama çalışmaları devam ediyor, kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Devletin bütün kurumları seferberlikte. Torunum belki öldü diyoruz ama öldüyse de yeri belli olsun istiyoruz, bir mezarı olsun istiyoruz" dedi.

Selendi ilçe merkezinde dün etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar sel nedeniyle sürüklenmiş, bölgedeki iş yeri ve evleri su basmıştı.



Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlarca Selendi Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri çocuğu bulmak için arama çalışması başlatmıştı.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 6 ev, 3 iş yeri ve bir araçta hasar oluştuğu belirtilmişti.