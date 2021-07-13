Manisa'daki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde dün saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı.

Alevleri fark eden yöre halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirirken, bir yandan da yangın söndürme çalışması başlattı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme helikopteri havadan destek sağladı.

Karadan sürdürülen çalışmalara ise Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme şefliklerine ait 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ekibi katıldı.

2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. 15 hektarlık alan zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

Sabotaj şüphesi üzerinde durulduğu, çevredeki mahallelerin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.