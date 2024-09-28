Manisa'daki suç örgütü operasyonu: 7 tutuklama

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma gerçekleştirdi.



Zanlıların tespiti sonrası 13 ev ile bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.



Aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile belge ve dijital materyallere el konuldu.



Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma, kasten yaralama, silah kaçakçılığı, hırsızlık, iş yeri kurşunlama ve suçluyu kaçırma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 7'si tutuklandı.