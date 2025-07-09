İki ildeki üç orman yangını kontrol altında
Uşak ve Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınları gece boyu süren mücadele sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Sındırgı'da alevlere müdahale sürüyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.
Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltı.
EŞME'DE İKİNCİ YANGIN
Öte yandan, Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda da yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Burada devam eden yangında ise Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarlar üzerine bölgeye, 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri, 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.
Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltı.
VALİ AÇIKLADI: ÜÇ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Gecenin ilerleyen saatlerinde Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak ve Manisa'da çıkan 3 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Eşme'deki incelemelerinin ardından Banaz Kızılhisar köyü yakınlarındaki orman yangını bölgesine giden Aktaş, burada gazetecilere açıklama yaptı, eş zamanlı çıkan üç yangına ekiplerin hızla havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi.
Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesinin sonlandırıldığını, ekiplerin karadan yoğun bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.
Yangınlara çevre illerden de ekiplerin desteğe geldiğini aktaran Aktaş, "Tüm ekiplerimizin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şu an yoğun bir şekilde soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. ÜÇ yangının üçü de kontrol altında diyebiliriz." dedi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Vali Aktaş Banaz yangınının biçerdöver, Eşme yangınını ise çoban ateşi kaynaklı çıktığını ifade ederek 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Aktaş "İlimiz genelinde zaten biçerdöver saatlerine belli bir düzenleme getirdik ama duyurularımıza rağmen yine de bunun önüne geçebilmiş değiliz." diye konuştu.
BALIKESİR'DEKİ YANGIN SÜRÜYOR
Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer kent Balıkesir. Sındırgı ilçesindeki yangın dün saat 16.30 sıralarında; Kürendere mahallesindeki ormanlık alanda başladı.
Dağın iç kısmında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söndürme çalışmaları, arazi şartları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
Alevlere 100'den fazla personelle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına bölgedeki işletmeler de iş makineleriyle destek veriyor.
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