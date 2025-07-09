İki ildeki üç orman yangını kontrol altında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltı.

EŞME'DE İKİNCİ YANGIN

Öte yandan, Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda da yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Burada devam eden yangında ise Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.



Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine bölgeye, 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri, 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.

Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltı.