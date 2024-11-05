Manisa'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir tesisin bahçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede yaşamını yitirdi

​​​​​​​Killik Mahallesi'ndeki bir zeytin işleme fabrikasının bahçesindeki plastik kasalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen sırasında park halindeki kamyonu bölgeden çıkarmaya çalışan Erdal Korkmaz (55) dumandan etkilendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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