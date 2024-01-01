Manisalı çiftçi av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün saat 23.30 sıralarında Yağbasan yolu üzerinde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese giden ekipler, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında çiftçi Aziz Akay'ı (54), silah vurulmuş halde yerde yatarken bulundu.
Vücudundaki saçma yaralarından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan Akay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 çocuk babası Akay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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