Manisalı gencin Karadağ'daki sır ölümü

Karaaslan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile netleşecek.

Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan, tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde ölü bulundu. Karaaslan, daha önce bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti.