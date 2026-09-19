Manisalı gencin Karadağ'daki sır ölümü
19.09.2026 14:04
Karaaslan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile netleşecek.
Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan, tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde ölü bulundu. Karaaslan, daha önce bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti.
Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan isimli genç, Karadağ'da tatil yaptığı sırada ölü bulundu.
Olay 13 Eylül günü yaşandı. Karaaslan, tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Arkadaşı, evde Karaaslan'ı hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karaaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İZMİR'DE OTOPSİ YAPILACAK
Ege Karaaslan’ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği bildirildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenen Karaaslan'ın cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.
Karaaslan'ın karıştığı trafik kazası.
DAHA ÖNCE TRAFİK KAZASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu .
Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.