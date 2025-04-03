Manisalı kadınlar mesir macunu mesaisinde: 8 ton mesir macunu saçılacak

Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Hafsa Sultan'ın fermanıyla 485'inci kez halka saçılmak için karılmaya başlandı.



Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde, 15 kadın tarafından yaklaşık 5 asırlık geleneğe uygun şekilde hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra özel kağıdına sarılıyor.



8 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, tarihi Sultan Camisi’nin kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı 27 Nisan'ı bekliyor.