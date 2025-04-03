Manisalı kadınlar mesir macunu mesaisinde: 8 ton mesir macunu saçılacak
Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, halka 8 ton mesir macunu saçılacak. 41 çeşit baharat kullanarak yapılan macunları, 15 kadın tarafından hazırlanıyor.
Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Hafsa Sultan'ın fermanıyla 485'inci kez halka saçılmak için karılmaya başlandı.
Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde, 15 kadın tarafından yaklaşık 5 asırlık geleneğe uygun şekilde hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra özel kağıdına sarılıyor.
8 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, tarihi Sultan Camisi’nin kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı 27 Nisan'ı bekliyor.
MESİR MACUNUNUN İÇİNDE HANGİ BAHARATLAT VAR?
485 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile olduğu belirtildi.
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