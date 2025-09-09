Manisalı vatandaş, motosikletine 5 buçuk yıl sonra kavuştu

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekiplerinin, Sart Mahallesi’nde yaptığı rutin devriye görevi esnada park halinde bulunan ve durumundan şüphelendikleri 45 ST 362 plakalı motosikletin yapılan plaka sorgusunda Şubat 2020 yılından çalıntı kaydının bulunduğunu belirledi.

Motosiklet jandarma ekiplerince sahibi Ahmet Altıntaş’a(50) teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.