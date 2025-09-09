Manisalı vatandaş, motosikletine 5 buçuk yıl sonra kavuştu

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 buçuk yıl önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan motosiklet, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekiplerinin, Sart Mahallesi’nde yaptığı rutin devriye görevi esnada park halinde bulunan ve durumundan şüphelendikleri 45 ST 362 plakalı motosikletin yapılan plaka sorgusunda Şubat 2020 yılından çalıntı kaydının bulunduğunu belirledi.

jandarma ekiplerince sahibi Ahmet Altıntaş’a(50) teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

