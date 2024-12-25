Manisa'nın 8 ilçesinde eş zamanlı kaçak alkol operasyonu

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Kırkağaç ve Alaşehir ilçelerinde çalışmalar neticesinde tespit edilen 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 bin 550 litre etil alkol, 800 litre fermente alkol, 112 şişe gümrük kaçağı viski, 12 litre sahte şarap, 12 litre sahte rakı, 6 bin 541 adet sahte bandrol, 530 adet şişe kapüşonu, 840 adet (dal) içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.



Yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.