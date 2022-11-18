Manisa'nın barajlarında tehlike çanları

Kurak sonbaharın etkileri hissedilmeye başladı. Baraj seviyelerinde düşüş yaşanıyor. Manisa'nın 7 su depolama alanının toplam seviyesi yüzde 11'e kadar düştü.

Manisa'nın barajlarında tehlike çanları

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Pastırma yazı barajları vurdu

Pastırma yazı barajları vurdu

İklim değişikliği, yağış rejimlerindeki düzensizlik ve kontrolsüz sulama kuraklığı da beraberinde getirdi.

Yurt genelindeki barajların seviyelerinde düşüş yaşanıyor. 

Son dönemin en yağışsız sonbaharının yaşandığı 'daki su kaynaklarında doluluk oranları azaldı.

DSİ kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Marmara Gölü ile Sarıgöl ilçesindeki Buldan Barajı tamamen kurudu. Alaşehir'deki Afşar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4, Soma'daki Sevişler Barajı'nda yüzde 25, Gördes Barajı'nda yüzde 4, Demirköprü Barajı'nda ise eksi kotta gerçekleşti.

Manisa'da sadece yeterli seviyede suyun bulunduğu Gördes'teki Güneşli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Kentte 4'ü kritik, 2'si kısıntılı, biri ise yeterli seviyede olan 7 su depolama alanında doluluk oranı ortalaması ise yüzde 11 oldu.

Manisa'nın barajlarında tehlike çanları - 1

YUVACIK'A SAPANCA'DAN TAKVİYE 

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı da benzer durumda. 

Bir süredir kuraklıkla boğuşan baraj endişe verici bir hal aldı. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi. Baraja Sapanca Gölü’nden takviye yapılıyor.

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