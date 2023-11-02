Manisaspor'un eski başkanı kazaya karıştı: 2 ölü 1 yaralı

İzmir'de Manisaspor'un eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu'nun kullandığı otomobil, ters yöne giren motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Bünyamin Ceylan ve Mertcan Deniz İrez hayatını kaybetti, Ruçhan Sami Yüzgeç ise yaralandı. Çubukçu, gözaltına alındı.

Manisaspor'un eski başkanı kazaya karıştı: 2 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Bornova ilçesi Ankara Caddesi Osman Kibar Tünelleri yakınında meydana geldi.

İddiaya göre, Manisaspor'un eski başkanı olduğu öğrenilen Mehmet Haluk Çubukçu, kullandığı otomobille Manisa yönüne giderken ters yöne giren ve üzerinde 3 kişi olan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişi yola savruldu. Çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlıkçıların kontrolünde, motosikletteki kask takmadığı belirlenen 3 kişiden Bünyamin Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Ruçhan Sami Yüzgeç ile Mertcan Deniz İrez'in ağır yaralı olduğu belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İrez, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Yüzgeç ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İrez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüzgeç'in hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ceylan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Manisaspor'un eski başkanı kazaya karıştı: 2 ölü 1 yaralı - 1

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Çubukçu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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