Manken Aslı Baş dosyası yeniden açıldı

Manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin dava yeniden başladı.

2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş’ın 2010 yılında Bodrum’da Ahmet Bayer’e ait villada şüpheli yaşamını yitirmesine ilişkin dava, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Dosya bugün yeniden açıldı.

Baş'ın ölümüne ilişkin duruşma Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşmaya Aslı Baş'ın avukatı ile babası Mehmet Baş katıldı.

Duruşma öncesi açıklama yapan Aslı Baş’ın aile avukatı Fahri Safa Küpcü, "Bu duruşmada da muhtemelen cep telefonunun yeterli teknik altyapısı olan bir yerde incelenerek eksik dinlenen mesajların geri getirilmesi için bir karar verilmesini bekliyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde üçüncü kattan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı.

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.