Manken Burcu Çağlayan davasında karar

Antalya'da 22 yaşındaki manken Burcu Çağlayan'ın balkondan düşerek ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

12 yıl önce manken Burcu Çağlayan, iş insanı İbrahim Tokgöz'ün Antalya Muratpaşa'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

MAHKEMEDEN FİRAR ETMİŞTİ

İbrahim Tokgöz davada "Olası kasıtla öldürmek'' suçundan 13 yıl 9 ay ceza almıştı ancak salondaki kargaşadan yararlanıp kaçarak firar etmişti.



Konu geçtiğimiz eylül ayında Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık İbrahim Tokgöz hakkında verilen cezayı delil yetersizliğinden bozdu.

YENİDEN 13 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Antalya'da yeniden görülen davada ise yerel mahkeme, kararında değişiklik yapmayıp sanığı yine 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SANIK 5 YILDIR KAYIP

Manken Burcu Çağlayan'ın ailesi, 2017'den beri kayıp olan sanığın bir an önce bulunmasını istiyor.