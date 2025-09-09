Mankenin resmi hizmete mahsus kartlı aracına işlem başlatıldı

İş insanı Burak Ateş ile birliktelik yaşayan Şevval Şahin, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir otelden çıkarken, aracındaki kart dikkat çekti.

Aracın ön camındaki "Resmi Hizmete Mahsustur" kartında aracın Tcaret Bakanlığı'na ait olduğu iddia edildi.

Şahin, kız arkadaşları ile eğlence gezisinin ardından bir otelden çıkan manken, otelden özel koruma ve şoförlü araçla ayrılmıştı. Aracın camında ise Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi Hizmete Mahsustur" yazılı kart olması dikkat çekmişti.

BAKANLIK YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı, aracın ön camındaki kartın kendilerine ait olmadığını belirterek, usulsüz kullanım için yasal işlem başlattı.

Bakanlığın açıklamasında, aracın sahipliği konusunda şu bilgi de verildi:

"Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir."

Ticaret Bakanlığı, araç tanıtım kartının bakanlığın bilgisinde olmadığını belirterek, "Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır. Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir." bilgisini paylaştı.